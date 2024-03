Violenza tra le mura domestiche: condannati a 9 e 2 anni, vengono rintracciati e portati in carcere

L'attenzione dell'Arma sui reati di genere, relativi al cosiddetto "Codice Rosso", è sempre molto alta.

Nei giorni scorsi sono stati carabinieri della Compagnia di Legnago a trarre in arresto due persone, eseguendo altrettanti distinti ordini di carcerazione emessi dalla Procura della Repubblica di Verona.

Sono stati i militari della stazione di Legnago a mettere le manette ai polsi di V.C., classe 1967, in quanto riconosciuto responsabile, con sentenza passata in giudicato, dei reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e volenza sessuale, di cui si sarebbe macchiato nel periodo compreso tra il 2019 e il 2020 nel Comune della Bassa e per i quali deve scontare una pena di 9 anni e 3 mesi di reclusione.

Sono stati i carabinieri della stazione di Cologna Veneta invece ad arrestare K.J., classe 1979, il quale era stato condannato ad una pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia, reato consumato a Zimella nel periodo compreso tra il 2015 e il 2020.

Entrambi sono stati dunque rintracciati e, dopo le formalità di rito, accompagnati nel carcere di Montorio per scontare le rispettive condanne.