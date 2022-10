Parcheggi pieni e corso Porta Nuova chiuso al traffico: Verona presa d'assalto dai turisti

Il Ponte di Ognissanti, gli eventi di questi giorni e il caldo decisamente anomalo del periodo, hanno portato ad un'altra giornata da "tutto esaurito" per il centro di Verona.

Tanti i turisti in centro storico cui si sono aggiunti i veronesi in cerca di una domenica di svago, con i principali siti e luoghi presi d'assalto, come piazza Brà, piazza Erbe, via Cappello, via mazzini e corso Porta Borsari, tra i principali. Una ressa che ha portato all'esaurimento dei parcheggi disponibili, come ha comunicato la polizia locale sul canale Veronamobile, la quale ha dovuto chiudere anche l'accesso a corso Porta Nuova per l'eccezionale afflusso di veicoli per le vie del centro.