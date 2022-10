Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 28 al 30 ottobre 2022

Nuovo weekend con numerosi appuntamenti interessanti nel territorio veronese. Di seguito vediamo quali sono tutte le iniziative da non perdere dal 28 al 30 ottobre 2022.

L'EVENTO TOP

A Verona i gatti più belli del mondo

Verona, capitale del regno felino. Tornano, dopo due anni di stop a causa pandemia, i "Gatti più belli del mondo". Sabato 29 e domenica 30 ottobre, la città scaligera vedrà arrivare centinaia di esemplari da tutta Italia e non solo. Il lungo ponte di Halloween si aprirà con una grande festa dedicata all’animale domestico più amato di sempre.

MANIFESTAZIONI

Una domenica lungo l’Adige

Si chiama "Una domenica lungo l’Adige" la nuova iniziativa dell’amministrazione per sperimentare un modo diverso di vivere gli spazi tradizionalmente riservati alla mobilità, con vantaggi anche sul fronte ambientale. Domenica 30 ottobre il lungadige da Parona fino a Castelvecchio sarà chiuso al traffico veicolare per favorire lo svolgimento di attività dedicate sia agli adulti che ai bambini. Si susseguiranno iniziative culturali, didattiche e sportive realizzate grazie alla collaborazione di associazioni del territorio.

Festa della montagna

Domenica 30 ottobre a Malcesine, in piazza Statuto, è in programma la "Festa della Montagna". Un'antica fiera della fine dell’alpeggio, con mostra zootecnica, fattoria didattica, stand gastronomici, mercatino di prodotti locali e di attrezzature per l'agricoltura e giochi per i più piccoli.

Festa dell’Olio del Frantoio Salvagno

Per quasi cento anni è stato uno degli appuntamenti immancabili della Provincia di Verona, che ha coinvolto ogni anno migliaia di persone e segnato il calendario della campagna olearia nel nostro territorio. Torna sabato 29 ottobre la tradizionale Festa dell’Olio del Frantoio Salvagno, a Nesente, dove l’omonima famiglia da quasi 100 anni produce uno dei più conosciuti marchi del made in Verona.

The Monster is back!

A Torri del Benaco domenica 30 e lunedì 31 ottobre saranno pomeriggi e serate di pauroso divertimento, tra mostri e fantasmi. E quale luogo è più indicato per accogliere mostri e fantasmi? Senza alcun dubbio, il castello!.

A San Zeno di Montagna la Festa delle castagne - Mostra Mercato del Marrone

Torna protagonista il Marrone di San Zeno Dop. L’omonima festa, giunta alla 19esima edizione, e la Festa delle castagne - Mostra Mercato del Marrone giunta alla 50esima edizione, si terranno a San Zeno di Montagna dal 29 al 31 ottobre e nelle date dell’1, 5 e 6 novembre 2022. In tutti i giorni della festa in Piazza Schena ci sarà l’apertura del villaggio dei sapori con vendita del Marrone di San Zeno Dop e Birra Castanea. Si potranno degustare piatti tipici a base di castagne nel villaggio dei sapori e nei ristoranti del paese che aderiscono.

Gardaland Magic Halloween

Torna Gardaland Magic Halloween con i fantastici "Venerdì da paura", l’evento piu? spaventosamente divertente della stagione che quest’anno raggiunge la ventesima edizione e per l’occasione prolunga ulteriormente la sua durata. Appuntamento da non perdere con il lungo weekend di Halloween, dal 29 ottobre all'1 novembre, e poi per l’ultimo weekend dell’evento il 5 e il 6 novembre.

Fiera della Polenta

La Fiera della Polenta di Vigasio si svolge dal 6 al 30 ottobre 2022 come sempre all'insegna della qualità e della tradizione. La manifestazione si terrà presso gli impianti sportivi di via Alzeri.

MUSICA

Steve Turre al Teatro Ristori

La stagione Jazz al Teatro Ristori di Verona prosegue live con il trombonista e compositore Steve Turre, uno dei più importanti innovatori di jazz al mondo. Venerdì 28 ottobre Turre fa tappa a Verona e, insieme al Marco Marzola Trio, porta sul palcoscenico le sonorità sorprendenti del suo jazz maturo e rivoluzionario, al contempo.

Omaggio agli Abba

Da "Mamma Mia" a "Fernando" fino a "The winner take it all:" sono alcuni dei brani che compongo la scaletta del concerto degli Akka: la tribute band ufficiale degli Abba, uno dei gruppi di maggior successo nella storia della musica popolare, di cui quest’anno ricorre il cinquantesimo dalla fondazione. Due ore di show che si ispira al celeberrimo live alla Wembley Arena del 1979, che si potrà rivivere venerdì 28 ottobre nell’ambito della nuova stagione del Teatro Dim organizzata da Fondazione Aida e il Comune.

Al Teatro Filarmonico la prima volta de "La Gioconda" di Ponchielli

Il melodramma più importante dell’Italia appena unificata, dopo i successi di Verdi e prima di quelli di Puccini, va in scena venerdì 28 e domenica 30 ottobre al Teatro Filarmonico il 23 ottobre in un nuovo allestimento coprodotto da sette teatri: capofila Verona, che propone per le grandi voci necessarie al titolo l’astro della giovanissima Monica Conesa, i tenori Angelo Villari e Samuele Simoncini, il villain di Angelo Veccia, diretti con Orchestra e Coro dal maestro Ommassini.

Lele Zamperini e Allegra Trio live

Lele Zamperini, batterista sessionman veronese, ogni volta che si esibisce è un divertimento, ma sabato sera (29 ottobre 2022), alla Vecchia Rama di San Peretto di Negrar, si inventa capo orchestra dell’Allegra Trio con Cristian Motagnani alla chitarra ed il cantante Carlo Meoni per proporre una performance all’insegna del divertissement e dei brani più conosciuti e ballabili.

Musica live alle Cantine de l'Arena

Hugo Race Fatalists live al Colorificio Kroen

L'ex Bad Seeds di Nick Cave, presenterà venerdì 28 ottobre sul palco del Colorificio Kroen il nuovo album "Once Upon A Time In Italy" in uscita per l'etichetta indipendente italiana Santeria Records all'inizio di aprile 2022.

VISITE GUIDATE

TEATRO

Le Sedie

Il nuovo spettacolo di Teatro Impiria, "Le Sedie" di Eugène Ionesco, in scena al Teatro Modus venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 ottobre. Lo spettacolo per la regia di Gherardo Coltri si propone come una farsa tragica di incredibile attualità per questi infausti tempi nostri, dove la comicità si fa sberleffo.

CINEMA

Tra le novità in uscita nelle sale cinematografiche veronesi si segnala:

Triangle of sadness - «Carl e Yaya, una coppia di modelli, vive l'entusiasmo della Settimana della Moda di Milano prima di partire per un'esclusiva crociera a bordo di uno yacht nei Caraibi. Mantenuta in maniera impeccabile, l'imbarcazione è pilotata da un capitano di mare marxista e stravagante. La vacanza prende però una piega del tutto inattesa a causa di diversi eventi che si susseguono, da un'intossicazione alimentare a un attacco di pirati». Regia: Ruben Östlund.

«Carl e Yaya, una coppia di modelli, vive l'entusiasmo della Settimana della Moda di Milano prima di partire per un'esclusiva crociera a bordo di uno yacht nei Caraibi. Mantenuta in maniera impeccabile, l'imbarcazione è pilotata da un capitano di mare marxista e stravagante. La vacanza prende però una piega del tutto inattesa a causa di diversi eventi che si susseguono, da un'intossicazione alimentare a un attacco di pirati». Regia: Ruben Östlund. Amsterdam - «Nel 1930 tre amici - un medico, un'infermiera e un avvocato - sono testimoni di un omicidio. Diventeranno però loro stessi i principali indagati e si adopereranno per scoprire uno dei più scioccanti complotti della storia americana». Regia: David O. Russell.

«Nel 1930 tre amici - un medico, un'infermiera e un avvocato - sono testimoni di un omicidio. Diventeranno però loro stessi i principali indagati e si adopereranno per scoprire uno dei più scioccanti complotti della storia americana». Regia: David O. Russell. La stranezza - «Nel 1920 Luigi Pirandello, in Sicilia per qualche giorno, conosce per caso due scapestrati attori di teatro, Onofrio Principato e Sebastiano Vella, che stanno cercando di metter su uno spettacolo. L'incontro avrà risvolti inaspettati». Regia: Roberto Andò.

SUGGERIMENTI PER HALLOWEEN

?MOSTRE

Animali nel mondo antico

Dal 25 ottobre 2022 all'1 ottobre 2023 un nuovo percorso espositivo sull’importanza degli animali nella storia e nell’arte visibile al Museo Archeologico al Teatro Romano di Verona con l’esposizione "Animali nel mondo antico". In mostra per la prima volta, oltre alle raffigurazioni in metallo conservate al MATR, alcuni importanti ritrovamenti provenienti dalla Domus romana scoperta durante degli scavi nell’ex cinema Astra in via Oberdan. Esposti 130 oggetti di piccole dimensioni. Dagli animali nell’antico Egitto a quelli idealizzati nel mondo classico per il loro importante ruolo in ambito mitologico e religioso.

Verona e gli alpini raccontati dall’archivio comunale

Documenti, fotografie inedite, mappe antiche e registri militari. A Palazzo Barbieri dal 20 ottobre al 2 novembre un’esposizione temporanea racconta i 150 anni del corpo degli alpini e la sua relazione con la città. A partire dal 20 ottobre, dalle ore 10 alle 18, sarà possibile visitare, con ingresso gratuito nell’atrio del municipio, la mostra documentaria "Verona e gli alpini raccontati dall’archivio comunale". Cuore dell’esposizione, realizzata in occasione dei 150 anni del corpo degli Alpini, le relazioni che la città ha intessuto negli anni sia con il corpo militare che con l’Ana sezione di Verona.

Pagine Fossili

Il Museo di Storia Naturale ospita a partire dal 14 ottobre e fino al 10 novembre 2022 una mostra personale dedicata ad un ciclo di sculture realizzate dall’artista Pia Gazzola, in un percorso espositivo che si svolge in stretto dialogo con l’importante collezione dei fossili di Bolca. La mostra, dal titolo "Pagine Fossili", e? inserita all’interno del programma di eventi culturali organizzati dalla direzione dei Musei Civici che si svolgeranno in concomitanza con la 17esima edizione di ArtVerona.

The World of Banksy

Fa tappa a Verona fino al 30 ottobre 2022 il viaggio di Banksy nelle stazioni d’Italia con la mostra "The World of Banksy – The Immersive Experience". Prossima fermata: la stazione di Porta Nuova. "The World of Banksy – The Immersive Experience" presenta l’artista britannico sotto una nuova luce, grazie ad un allestimento di oltre cento opere dello street artist più famoso al mondo sarà infatti possibile conoscere il personaggio nella sua totalità attraverso un’esperienza immersiva.

Fuori, nella terra dell'uomo

Realizzata in collaborazione con Urbs Picta in occasione della 17esima edizione di ArtVerona, la mostra "Fuori, nella terra dell'uomo", dal 14 ottobre 2022 al 23 gennaio 2023, riunisce dopo più di dieci anni due importanti collezioni storiche, quella di Fondazione Cariverona e quella del gruppo UniCredit, presentate attraverso la lente dell'artista-curatore Pietro Ruffo.

I colori dell'anima

Si chiama "I colori dell'anima" la mostra personale di Athos Faccincani allestita nella Palazzina Storica di Piazza Catullo 1 a Peschiera del Garda dal 24 settembre al 31 dicembre.

A Verona il Museo Archeologico Nazionale

Il Museo Archeologico Nazionale di Verona ha inaugurato la sezione dedicata alla Preistoria e Protostoria, dal Paleolitico all’Età del Bronzo, 200.000 anni di storia del territorio veronese. Il museo è aperto al pubblico dalle ore 10 alle ore 18 nei giorni di venerdi, sabato e domenica. Ben 200 mila anni di storia custoditi nel nuovo Museo Archeologico Nazionale di Verona che vede sposto, con altri tesori, lo "Sciamano", la figura umana forse più antica al mondo.

"Passioni e visioni" alla Galleria d'Arte Moderna di Verona

La storia della nascita della Galleria d’Arte Moderna Achille Forti raccontata in un nuovo percorso espositivo di oltre 150 opere. È così che la passione per l’arte e la lungimirante visione di Ugo Zannoni, Achille Forti, Licisco Magagnato e Giorgio Cortenova, quattro personaggi fondamentali per la GAM e la sua identità, vengono presentati al pubblico in una speciale mostra a cura di Francesca Rossi e Patrizia Nuzzo.