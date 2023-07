Corteo dai mille colori per le vie di Verona: è il giorno del Pride

Il punto di ritrovo era alle ore 16 in piazza Brà, dopodiché il corteo si è snodato lungo il percorso stabilito (corso Porta Nuova, via della Valverde, piazzetta Santo Spirito, via Scalzi, stradone Porta Palio, via Saffi, via Mura San Bernardino), che lo ha condotto al Bastione San Bernardino per il Mura Pride Fest.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sabato 8 luglio è stato il giorno del Verona Pride, organizzato dal comitato composto dalle associazioni Pianeta Milk - Verona LGBT* Community Center, Rete degli Studenti Medi Verona, Udu Verona e Yanez, cui ha partecipato anche il sindaco del capoluogo, Damiano Tommasi, e diversi elementi della sua maggioranza.

«Per noi il Pride è un momento di fondamentale rilevanza all’interno del tessuto cittadino. Restituisce alla collettività ciò che siamo e che vogliamo essere tutto l’anno: una società unita, che celebra la diversità, che si libera dei pregiudizi e difende i diritti finora conquistati», hanno dichiarato gli organizzatori nel corso della conferenza stampa di presentazione che si è tenuta nei giorni scorsi.

Talk, incontri, dj set che coinvolgeranno artisti locali e nazionali, attivisti, leader comunitari e tutti coloro che desiderano creare un ambiente di celebrazione e dialogo costruttivo, sono nel programma del Mura Pride Fest, prima del dj set che darà il via alle danze.