Accademia delle Belle Arti, verifiche al palazzo dopo la caduta di alcuni calcinacci

Dopo la caduta di alcuni calcinacci, la verifica di alcuni cornicioni ed elementi costruttivi a Palazzo Verità Montanari ha chiamato all'intervento i vigili del fuoco di Verona nel primo pomeriggio di martedì.

Situato in via Montanari in città, l'edificio storico, risalente al 1580 e di proprietà del comune, è oggi sede dell'Accademia delle Belle Arti di Verona ed è sotto il vincolo della Sovrintendenza.

Iniziata intorno alle 13.30, la verifica da parte dei pompieri, arrivati sul posto con 2 automezzi (tra cui un autoscala), ha interessato principalmente il portale d'ingresso sul cortile dello stabile. Sono stati controllati accuratamente gli elementi in muratura, i cornicioni e i pilastrini che ornano il muro di cinta e il portale che si affaccia su via Montanari, senza venissero riscontrate particolari criticità.

Una verifica che si è conclusa intorno alle 15.45 con la collaborazione della polizia locale di Verona, che si è occupata di gestire la viabilità.