Vende una borsetta rubata sul web, ma all'appuntamento si presentano la proprietaria e i carabinieri

Una 29enne veronese è stata denunciata in stato di libertà dopo aver provato a vendere, attraverso un noto portale telematico, una borsetta del valore di 1200 euro: l'oggetto però, pochi giorni prima, sarebbe stato rubato da un'auto in sosta ed è stato riconosciuto dalla proprietaria.

Quest'ultima a quel punto avrebbe fissato un appuntamento per l'acquisto, al quale si è però presentata insieme ai carabinieri della stazione di San Massimo e del nucleo operativo e radiomobile.

La borsetta di marca, è stata così recuperata e restituita alla proprietaria dai militari, i quali avrebbero inoltre appurato che la giovane aveva con sé 0.9 grammi di eroina, che sono stati posti sotto sequestro.