Va ubriaco al Comando dei carabinieri per l'obbligo di firma e scatena il caos: sarà espulso

Doveva recarsi al Comando provinciale dei carabinieri di Verona per l'obbligo di presentazione di firma ma, forse anche a causa di qualche bicchiere di troppo, alla fine è finoto in manette.

L'episodio ha avuto luogo la sera del 28 gennaio in via Salvo D'Acquisto, in città, quando si presentato il 27enne di origine marocchina, in Italia senza fissa dimora, il quale era sottoposto all'obbligo di firma alla polizia giudiziaria. Secondo quanto riferiscono dall'Arma, l'uomo si sarebbe trovato in evidente stato di ebbrezza e avrebbe iniziato ad inveire contro gli operatori presenti. Invitato a mantenere la calma, avrebbe reagito cercando di colpire i carabinieri con calci e pugni, per poi lanciare contro di loro la bicicletta che aveva con sé.

Le forze dell'ordine sono dunque intervenute bloccando il 27enne e sottoponendolo a perquisizione, grazie alla quale avrebbero appurato che era in possesso di 12,47 grammi di hashish.

Tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, su disposizione della procura è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando dei carabinieri. Il tribunale di Verona, nella mattinata di lunedì, ha convalidato il provvedimento e disposto l'espulsione dal territorio nazionale.