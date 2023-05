Ubriaco, si scaglia sugli agenti che volevano sedare la lite: 36enne denunciato e 2 operatori feriti

I poliziotti della questura di Verona, nel pomeriggio di sabato, sono stati chiamati all'intervento nella zona di Veronetta per sedare una lite, diventando loro malgrado gli obiettivi dell'ira di uno dei due contendenti: si trattava di un 36enne senegalese che è stato denunciato per i reati di resistenza, violenza, minaccia a Pubblico Ufficiale e lesioni aggravate, il quale poco prima sarebbe stato rapinato del suo telefono cellulare.

Erano circa le 13.30 del 13 maggio, quando alla centrale operativa di lungadige Galtarossa è arrivata la segnalazione di una lite in atto in via San Nazaro, dove si sono dirette immediatamente le volanti, riuscendo ad intercettare due uomini che stavano litigando nei pressi del supermercato In's. Uno di questi, il 36enne, sarebbe stato visibilmente alterato dall'abuso di alcol e, nonostante avesse il volto tumefatto e presentasse un grosso taglio ancora sanguinante all'altezza del sopracciglio sinistro, tentava ripetutamente di colpire con spintoni e pugni l’altro individuo, il quale, dal canto suo, cercava di calmarlo senza avere successo.

Un atteggiamento aggressivo quello dell'uomo, che sarebbe poi degenerato una volta accortosi dell'arrivo della volante: si sarebbe infatti precipitato contro gli agenti prima che questi potessero uscire dall'abitacolo e, approfittando del finestrino abbassato del conducente, avrebbe provato ad entrare nella vettura con la forza, riuscendo ad introdurre una parte del capo ed entrambe le mani.

Dopo averlo più volte invitato invano ad allontanarsi, gli agenti della questura di Verona sono usciti dall’auto e hanno poi cercato di riportarlo alla calma, chiedendogli cosa fosse accaduto e se necessitasse dell’intervento del personale sanitario.

Questo però non sarebbe servito a tranquillizzare il 36enne, che avrebbe continuato a mostrarsi ostile e minaccioso nei confronti dei poliziotti e dei passanti che lo guardavano impauriti.

Improvviamente si sarebbe poi allontanato in direzione di via Trezza, incurante dei tentativi da parte degli agenti di convincerlo a fermarsi e a colloquiare in maniera pacata, salvo scagliarsi nuovamente con violenza contro di loro quando lo hanno raggiunto: pur di divincolarsi nel tentativo di fuggire, avrebbe colpito gli operatori con spinte e manate all’altezza del volto.

Fatto accomodare con fatica sulla Volante, il 36enne avrebbe mantenuto il suo atteggiamento ostile, aggressivo e minaccioso anche durante il tragitto per raggiungere gli uffici di lungadige Galtarossa. Qui, vedendolo in stato di incoscienza, i poliziotti hanno immediatamente richiesto l’intervento del 118, e nel frattempo hanno provveduto a portarlo in fretta nella sala d’attesa dei fermati, dove gli hanno prestato le prime cure del caso, facendogli assumere la posizione di sicurezza fino all’arrivo del personale sanitario: è stato così condotto al Pronto Soccorso dell'ospedale di Borgo Trento per gli accertamenti del caso.

Una volta calmatosi, nel tardo pomeriggio di sabato si è convinto a seguire i poliziotti in questura, così che potessero identificarlo. È stato allora che il 36enne ha raccontato loro di essere stato rapinato del cellulare poco prima del loro arrivo in via San Nazaro, da un cittadino tunisino che lo avrebbe aggredito con calci e pugni.

Irregolare sul territorio nazionale e gravato da numerosi altri precedenti di polizia, anche per reati contro il patrimonio, l'uomo è stato invitato a sporgere denuncia per la rapina, dopodiché è stato deferito in stato di libertà all'autorità giudiziaria per la condotta tenuta nei confronti degli agenti delle volanti con le accuse di resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e lesioni aggravate.

Due poliziotti hanno riportato contusioni e saranno assenti dal servizio per 3 giorni lavorativi.