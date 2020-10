Si fa pagare un processore per pc, ma non lo consegna. Denunciata 25enne

Una serie di truffe online distinte e non correlate tra loro sono state scoperte in diverse operazioni dai carabinieri trevigiani. Come riportato da Treviso Today, una di queste truffe sarebbe stata attuata da una 25enne ucraina dimorante nella provincia di Verona. Le iniziali del nome della giovane sono P.G. e la ragazza aveva già precedenti sulle spalle.

La vittima della truffa è un 31enne di Vadelago il quale ha risposto ad un annuncio di vendita pubblicato dalle 25enne. L'uomo aveva pagato 432 euro sulla carta prepagata di P.G. per acquistare un processore per computer. Dopo il pagamento, però, la ragazza si sarebbe resa irreperibile e non avrebbe consegnato il processore all'acquirente. Per questo è stata denunciata.