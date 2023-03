Incastrato tra la ruota del trattore e la benna, inutili i tentativi di rianimarlo: morto 76enne

Un drammatico incidente agricolo è costato la vita ad un 76enne nel pomeriggio di mercoledì in Lessinia. Si trattava di Gio Battista Beccherle, di Bosco Chiesanuova, ucciso dal proprio trattore.

Nevicava in zona, ma questo non ha impedito all'uomo di mettersi al lavoro nel suo podere di via Strabun, in località Belvedere. Qualcosa però è andato storto e la moglie, non vedendolo rientrare al calar del sole, è andata a cercarlo, trovandolo quando già non dava segni di vita. Intorno alle ore 18 dunque è stato lanciato l'allarme, che ha portato sul posto i vigili del fuoco di Verona, con 2 mezzi e 6 uomini, e gli uomini del 118, con ambulanza ed automedica: il 76enne si trovava alla guida del suo trattore ed è deceduto dopo essere rimasto incastrato tra la ruota posteriore e la benna collegata al veicolo.

I pompieri si sono messi al lavoro per rimuovere parte dell'attrezzo che bloccava la vittima e liberarlo, così da permettere ai sanitari di provare a rianimare Beccherle, senza tuttavia avere successo.

A causa della zona impervia, i vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare il mezzo 4x4 per trasportare la vittima al luogo dove ad attenderlo vi era l'ambulanza.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale per le indagini del caso, mentre la salma è già stata restituita alla famiglia.