Forte scossa di terremoto al largo delle Marche: avvertita anche nel Veronese

La terra è tornata a tremare in Italia. Nelle prime ore di mercoledì, una serie di terremoti sono stati registrati nel mare Adriatico, al largo di Pesaro, a partire dalle ore 7.07. Secondo l'Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), la prima scossa è stata anche la più forte, con una magnitudo di 5.7 ed epicentro ad una profondità di 8 chilometri. Cinque minuti dopo è stata registrata la seconda, questa volta di magnitudo 4, cui hanno fatto seguito una serie di sismi di intensità inferiore, alcuni dei quali compresi tra 3.7 e 3.8.

Evento sismico del 09 novembre 2022, Ml 5.7 (Mw 5.5) al largo della Costa Marchigiana Pesarese https://t.co/uBZPi2VdIp — INGVterremoti (@INGVterremoti) November 9, 2022

Grande paura nelle Marche, dove le persone sono uscite in strada, sfidando il freddo, per la grande paura. Al momento non risultano essere state rilevate gravi conseguenze nella zona.

Il sisma è stato avvertito anche nel Veronese, dove non risulta aver provocato danni.