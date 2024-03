Serie di scosse di terremoto in Friuli: la prima avvertita anche nel Veronese

Una serie di scosse hanno fatto tremare la terra del Friuli-Venezia Giulia tra la serata di mercoledì 27 e giovedì 28 marzo.

La prima scossa è stata registrata alle 22.19 con epicentro a 5 chilomentri da Socchieve e ha fatto registrare una magnitudo di 4.1, secondo l'Istituto nazione di geofisica e vulcanologia (Ingv). Dopo questa ne sono state registrate durante la serata e la notte almeno altre sei. Alle 3.36, a 4 chilometri a nord di Tramonti di Sopra, ne è stata registrata un'altra con magnitudo 2.6 e profondità 10 chilometri.

Il sisma è stato avvertito chiaramente soprattutto nelle province di Udine e Pordenone, ma anche in Veneto e nella provincia veronese (principalmente nella zona Est) è stato percepito da alcuni cittadini.

Paura per i Comuni più vicino all'epicentro, ma al momento non risultano esserci stati danni particolari.