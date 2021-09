Vede ladro entrargli in casa e lotta contro di lui, mentre la moglie chiama i carabinieri

Ieri mattina, 17 settembre, come fa tutti i giorni prima di recarsi al lavoro, un residente di San Michele Extra, a Verona, è uscito di casa alle 5.30 per gettare la spazzatura. Ieri però ha notato una figura sospetta che si aggirava furtivamente tra le automobili in sosta su Via Pra' Molin. L'uomo, alla luce di torcia elettrica, sbirciava all'interno degli abitacoli ed è sembrato chiaro che il suo intento fosse quello di trovare qualcosa da rubare.

Il residente si è così nascosto ed è rimasto ad osservare lo sconosciuto, finché non lo ha visto approfittare della porta lasciata aperta per introdursi proprio a casa sua. Il cittadino è rientrato ed ha raggiunto il presunto ladro quando quest'ultimo era già in salotto. Tra i due è nata una colluttazione e il trambusto ha svegliato la moglie del padrone di casa, che ha subito allertato i carabinieri.



Il 26enne è stato arrestato con l'accusa di tentata rapina impropria e per la ricettazione del pc. E questa mattina l'arresto è stato convalidato dal giudice.