Temporale a Verona, si guastano le linee telefoniche del 118 in entrata

Secondo quanto comunicato in una nota dall'Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona (Aoui), i tecnici Telecom e quelli aziendali sono al lavoro da stamattina, giovedì 20 luglio, per individuare il guasto, causato dal forte temporale di stanotte e che ha danneggiato le linee in entrata del Suem 118.

Il servizio di pronto intervento, spiegano sempre dall'Aoui, è ugualmente garantito perché le telefonate vengono girate dalle altre centrali operative di emergenza: 112, 113 e 115. In base a quanto si apprende, inoltre, è stata allestita temporaneamente una linea telefonica alternativa a cui i cittadini possono chiamare: 045 8205991.

La nota dell'Aoui Verona riferisce che, dalle ore 6 di questa mattina, i due fasci per le telefonate in entrata alla centrale operativa Suem sono fuori uso per un «guasto significativo alle due distinte centraline», mandando in tilt «anche il sistema alternativo che di solito scatta in questi casi».

Tutto il sistema di emergenza è comunque in funzione, sottolinea ancora la nota dell'Aoui, perché i computer interni della Centrale non sono stati toccati dal danno e consentono di dare «regolare seguito alle telefonate provenienti dalle altre Centrali di emergenza».