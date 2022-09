Tentato furto di auto e scooter, una telefonata avvisa i carabinieri: due in manette

Era la notte del 9 settembre e la pattuglia dei carabinieri della stazione di Sommacampagna stava svolgendo uno dei consueti servizi di controllo del territorio, quando una telefonata ha segnalato la presenza di due soggetti che si aggiravano con fare sospetto, chiamandoli così all'intervento in una via del centro abitato.

I militari sarebbero giunti in brevissimo tempo nella zona indicata, intercettando un cittadino marocchino ed uno italiano, i quali poco prima avrebbero forzato il bloccasterzo di un ciclomotore e infranto il vetro della portiera di un'auto in sosta, verosimilmente nel tentativo di appropriarsi di entrambi i mezzi.

Tratti in arresto per furto aggravato, i due sono stati giudicati con rito direttissimo la stessa mattina e sottoposti rispettivamente alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e a quella dell’obbligo di dimora in altro comune della provincia.