Tangenziale sud e A4: lavori notturni al via la prossima settimana

Nuovi interventi in arrivo la prossima settimana su alcune delle principali arterie stradali del Veronese.

Per lavori di riqualificazione barriere di sicurezza, in carreggiata ovest della tangenziale sud di Verona (direzione Verona Nord dal Km 13+800 al Km 11+550) si viaggerà su una sola corsia di marcia, inoltre non si potrà accedere all'arteria da San Martino Buon Albergo (ingresso 2) in direzione Verona Nord. Questo nelle notti tra lunedì 4 fino e venerdì 8 aprile, dalle ore 20 alle ore 6 del giorno successivo.

Un intervento di rifacimento della pavimentazione invece avrà luogo sull'autostrada A4, in carreggiata Est (direzione Venezia) tra i caselli di Sommacampagna e Verona Sud (dal km 278+800 al 280+300), dove i viaggiatori avranno a disposizione una sola corsia di marcia nelle notti di lunedì 4, martedì 5, mercoledì 6 aprile e di lunedì 11 e martedì 12, aprile, dalle ore 21 alle ore 6 del giorno successivo.