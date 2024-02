Sventato furto all'Atm di Poste Italiane a Sommacampagna grazie al sistema di videosorveglianza

«I sistemi di custodia del denaro di Poste Italiane sono decisamente all’avanguardia tanto che nell’ultimo anno sono stati sventati il 58% degli eventi criminosi tentati in tutta Italia». Lo evidenzia una nota dell'azienda, spiegando che tale risultato è stato possibile «grazie agli investimenti in materia di protezione e sicurezza che hanno consentito, ad esempio, di dotare tutti i 198 uffici postali di Verona e provincia, di dispositivi a protezione del contante, tra i quali speciali casseforti ad apertura temporizzata, e di attivare 422 sportelli dotati di RollerCash, particolari casseforti collegate alle postazioni operative i cui cassetti possono essere aperti solo alla conclusione di un’operazione».

Poste Italiane, inoltre, fa sapere di aver previsto per gli uffici postali di Verona e provincia, la presenza di impianti di videosorveglianza a circuito chiuso composti da oltre 630 telecamere che, oltre a monitorare possibili intrusioni notturne nei locali di Poste Italiane e contribuire al riconoscimento di eventuali rapinatori, consentono attraverso un sofisticato software di videoanalisi predittiva di riconoscere automaticamente comportamenti sospetti e potenziali attacchi agli Atm, facendo partire in tempo reale la richiesta di intervento alle forze dell’ordine.

L’ultimo episodio in ordine temporale è avvenuto nella notte di giovedì 1 febbraio, con un tentativo di furto ai danni dell’Atm dell’ufficio postale di Sommacampagna. In base a quanto rivelato dall'azienda, le segnalazioni di allarme giunte poco dopo la mezzanotte agli operatori della Situation Room di Milano, ovvero la sala di controllo h24 di Poste Italiane competente per territorio, hanno infatti consentito di rilevare le immagini di «una persona che oscurava la telecamera esterna in prossimità dell’Atm, facendo ipotizzare il tentativo di un attacco ai danni dell’Atm stesso». Pertanto, spiegano sempre da Poste Italiane, gli operatori della Situation Room, hanno immediatamente richiesto il pronto intervento delle forze dell’ordine territorialmente competenti, alle quali, una volta giunte sul posto, hanno fornito la descrizione del soggetto che avrebbe monomesso la telecamera.