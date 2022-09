Prima i lavori, poi torneranno le due corsie sulla Sr 62 che porta a Verona Nord dalla Valpolicella

Torneranno le due corsie nel tratto della Sr62 proveniente dalla Valpolicella, compreso tra l’intersezione con la Sr11 e il casello di Verona Nord, che da tempo era stato ridotto ad una corsia, provocando spesso rallentamenti.

Questo dopo l'intervento di Autostrada del Brennero che, nelle notti tra lunedì 19, martedì 20 e mercoledì 21 settembre, dalle ore 21 alle ore 6, vedrà il tratto chiuso al traffico per realizzare il restringimento di carreggiata finalizzato all’esecuzione dei lavori di allargamento, come ribadito anche dalla polizia locale di Verona.

La società autostradale inoltre ha comunicato che dalle ore 23 del 19 alle ore 4 del 20 settembre, è prevista la chiusura dello svincolo in uscita della stazione autostradale di Verona Nord, in carreggiata sud, per lavori di manutenzione.