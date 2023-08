Infastidisce i clienti, istiga e sputa addosso ai camerieri, poi si scaglia contro i vigili: arrestata

Sarebbe stata in evidente stato di alterazione da sostanze alcoliche, la donna di 37 anni che intorno alle ore 19 di sabato 26 agosto avrebbe aggredito due agenti della polizia locale di Bardolino.

Una vicenda che ha avuto luogo in piazza Principe Amedeo, nel cuore del Comune che su affaccia sul lago di Garda. Sono stati i titolari del Cafè Italia a richiedere l'intervento della pattuglia, in quanto la donna dava fastidio ai clienti e sputava sui camerieri, istigandoli a picchiarla. Arrivati sul posto, i vigili avrebbero fermato la 37enne chiedendole di esibire i documenti, ma la richiesta l'avrebbe mandata in escandescenza e avrebbe continuato a sputare e a dimenarsi. Invitata a salire sull'auto di servizio, avrebbe poi reagito con violenza, strappando la maglia a un agente, graffiandolo al petto, al collo e a un braccio (5 giorni di prognosi), mentre il collega sarebbe stato morso ad uno degli arti superiori (6 giorni di prognosi).

Condotta alla stazione dei carabinieri di Bardolino, la donna è stata arrestata per i reati di resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale: lunedì 28 agosto il giudice ha convalidato il provvedimento e ora si aprirà il processo per direttissima. La donna, classe 1986, turista di origini balcaniche, ma capace di parlare e comprendere l’italiano, è risultata essere pluripregiudicata per gli stessi reati.

«Ringraziamo gli agenti della polizia locale che sono intervenuti in modo tempestivo per fermare questa persona molesta prima che la situazione potesse degenerare, in un sabato estivo con tanti turisti in centro – esprime solidarietà il sindaco di Bardolino Lauro Sabaini, affiancato dall’assessore alla polizia locale, Marcello Lucchese –. Grazie all’ottima collaborazione tra i nostri agenti e i carabinieri di Bardolino la situazione è stata gestita bene e subito risolta. Si tratta per fortuna di un episodio isolato, ma la prontezza delle forze dell’ordine ha fatto sì che rientrasse immediatamente».

«Come UILFPL di Verona siamo chiamati a garantire l’incolumità dei lavoratori e delle lavoratrici di questo settore - ha detto Marco Bognin, segretario organizzativo Uil Fpl -, i paesi con forte afflusso turistico hanno bisogno di un organico adeguato e di strumenti idonei per intervenire e tutelare la cittadinanza.

L’organizzazione del lavoro che riguarda la Polizia Locale è fondamentale - conclude Bognin - crediamo che debba essere data la possibilità ai comuni con queste situazioni di poter assumere nuovi agenti, anche in deroga a quelle norme ormai diventate anacronistiche e in pieno contrasto con le evidenti difficoltà quotidiane».

«Si registra un numero crescente di atti di violenza che vedono coinvolte le forze dell’ordine - commenta Stefano Gottardi, segretario generale Uil Fpl - l’ultima in ordine di tempo questa, da parte di una straniera, forse una turista, che si permette di aggredire ufficiali di pubblica sicurezza e che nel giro di poco tempo torna a piede libero, con la possibilità di dare seguito alle minacce fatte nella precedente aggressione.

La figura dell’agente di polizia locale - conclude Gottardi - è in continua evoluzione, fondamentale sono i percorsi formativi e un’organizzazione necessaria e condivisa fra i comuni lacustri per far fronte al forte afflusso del periodo turistico».