Scoperto a fare "spesa gratis" al supermercato, viene fermato ed arrestato

Essendo un luogo spesso frequentato dalle famiglie, ma anche dai giovani, il centro commerciale Verona è spesso al centro dei servizi messi in atto dai carabinieri di San Giovanni Lupatoto, utili a prevenire e reprimere possibili reati.

Un esempio è quanto accaduto nel pomeriggio di martedì, quando un cittadino ha ben pensato di fare la spesa presso il supermercato Galassia e di provare ad andarsene senza pagare. Il responsabile del punto vendita però si è accorto di quanto stava accadendo e avrebbe così provato a fermare il 38enne già pregiudicato, che in tutta risposta lo avrebbe strattonato violentemente, nel tentativo di guadagnarsi la fuga. Per sua fortuna però sono intervenuti immediatamente i carabinieri, che hanno tratto in arresto il nordafricano per il reato di rapina impropria.

Mercoledì mattina il 38enne è comparso dinanzi al giudice del rito direttissimo: provvedimento convalidato e chiesti in termini a difesa, mentre nessuna misura cautelare è stata comminata.