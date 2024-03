Sparito da Veronetta giorni fa, si cerca un 32enne: l'avviso anche sui social

Non si hanno sue notizie dal 19 marzo, quando si sarebbe volontariamente allontanato dall'abitazione di Veronetta.

I familiari, attraverso l'associazione Penelope, hanno diffuso sui social la richiesta di aiuto per ritrovare il 32enne di origini albanesi Evis Gjini, che avrebbe fatto perdere le proprie tracce. Capelli e occhi scuri, alto 1.70 metri, indossa un giubboto The North Face giallo e nero: anche i carabinieri sono stati informati della scomparsa di Evis.

Dall'associazione Penelope sottolineano che «potrebbe essere in difficoltà abbiamo bisogno del vostro aiuto chiunque lo avesse incontrato dopo le 19.30 di martedì 19 marzo è pregato di contattarci. Se lo incontrate rassicuratelo accompagnatelo presso la stazione dei carabinieri più vicina».