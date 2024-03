Spaccio di droga in città, altri due arresti messi a segno dai carabinieri

La lotta allo spaccio di droga da parte dei carabinieri di Verona va avanti. È in questo contesto che vanno inseriti i due arresti compiuti nella serata del 4 marzo da parte dei militari dell'Arma in città.

Due operazioni, aventi come protagonisti altrettanti cittadini extracomunitari irregolari sul territorio nazionale, che si sono concretizzate in tarda serata, nel corso di mirati servizi di perlustrazione, che avrebbero permesso di scovare i due in possesso di sostanze stupefacenti ritenute pronte per la vendita.

Nel primo caso, nel piazzale antistante la stazione di Porta Nuova, un 32enne di origine marocchina, vedendo i carabinieri giunti sul posto per un controllo di routine, avrebbe gettato a terra due involucri contenenti in tutto circa 45 grammi di hashish, nel tentativo di liberarsene. Le sue speranze che i militari non notassero quel gesto maldestro sono risultate però vane, infatti lo hanno bloccato e avrebbero poi tempestivamente recuperato lo stupefacente.

Nel secondo caso invece, sempre in città, un altro 32enne originario del Marocco è stato trovato in possesso di diverse dosi di hashish nascoste nel suo giubbotto, oltre ad una piccola quantità di cocaina che nei calzini, verosimilmente sperando di non venire scoperto, ma invece è finito in manette.

Informata l’autorità giudiziaria di Verona, i due extracomunitari sono stati ristretti presso le camere di sicurezza della caserma di via Salvo D’Acquisto, in attesa di affrontare il giudizio direttissimo previsto per la mattinata di martedì.

Pe entrambi, il giudice ha convalidato il provvedimento e disposto la misura cautelare della presentazione alla polizia giudiziaria.