Spaccio di cocaina in Valpolicella: coppia di ventenni finisce in manette

Da qualche tempo li tenevano d'occhio perché sospettati di essere dei pusher di cocaina molto attivi, non solo nella zona di Negrar ma in tutta la Valpolicella. Sono stati proprio i carabinieri della stazione di Negrar, martedì scorso, a fermare la giovane coppia di albanesi, poco più che ventenni, mentre si trovava a bordo di un'utilitaria presa a noleggio.

I sospetti dei militari si sono rivelati fondati quando, a bordo della vettura, sarebbe stato rinvenuto un barattolo munito di calamita, verosimilmente utile ad attaccarlo in parti nascoste dell'abitacolo, al cui interno vi era una dose di cocaina. La perquisizione si è poi spostata in un bed&breakfast della zona, dove i due avevano scelto di dimorare per qualche mese sfruttando il visto turistico: li sarebbero stati recuperati altri 25 grammi di cocaina e 950 euro in contanti, ritenuti il frutto dell'attività di spaccio.

Venerdì scorso si è svolta l'udienza che ha visto il gip convalidare l'arresto a loro carico ed emettere l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per i due, contestando loro il reato di spaccio di stupefacenti continuato. Le indagini dei carabinieri di Negrar, che seguivano la coppia da circa tre settimane, avrebbero infatti permesso di ricostruire e contestare ai due indagati 57 cessioni di droga avvenute in tutto il territorio della Valpolicella nel solo mese di febbraio.