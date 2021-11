Cerca di sfuggire ai carabinieri, nascondeva hashish e cocaina: pusher in manette

Lo hanno trovato in possesso di 0,6 grammi di cocaina e 25 grammi di hashish. Sono stati i carabinieri della sezione radiomobile di Verona a trarre in arresto, nella serata di domenica, un 31enne cittadino marocchino irregolare sul territorio e con precedenti alle spalle.

Erano circa le ore 21 quando una pattuglia che transitava in viale Spolverini ha notato un giovane con il volto nascosto dalla mascherina e dal cappuccio della felpa, che alla vista dei militari avrebbe accelerato il passo, riuscendo ad imboccare una strada a senso unico che risultava essere in contromano per le forze dell'ordine.

I carabinieri però non hanno desistito e poco dopo sono tornati in viale Spolverini, questa volta rintracciando e fermando l'individuo. Una prima perquisizione avrebbe permesso di portare alla luce 20 grammi di hashish nascosti sotto la felpa, poi, una volta condotto l'uomo in caserma, sono stati trovati altri 5 grammi di "fumo" nel risvolto dei pantaloni e 0,6 grammi di cocaina in un calzino.

La modalità di trasporto ed il confezionamento in più dosi hanno fatto ritenere agli uomini dell'Arma che la droga fosse destinata allo spaccio e pertanto lo straniero è stato arrestato. Comparso davanti al giudice nella mattinata di lunedì, dovrà presentarsi tutti i giorni dai carabinieri, in attesa del processo che si celebrerà a marzo.