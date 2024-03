Due spaccate in negozi del centro di Verona: polizia sulle tracce dei criminali

La questura di Verona sta indagando su due spaccate avvenute nel centro della città durante la notte tra domenica e lunedì, ai danni di altrettante attività del centro storico.

Il primo episodio ha visto preso di mira il negozio Giochi Preziosi di via Mazzini poco prima di mezzanotte, mentre intorno alle 1.30 è stata mandata in frantumi la vetrina della pasticceria di Iginio Massari situata in corso Sant'Anastasia. I rumori avrebbero allertato i residente e sul posto sono arrivate in ambedue i casi le Volanti della polizia di stato.

Non è stata comunicata l'entità del bottino prelevato dal bandito (o dai banditi), mentre gli investigatori hanno raccolto filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona e testimonianze. Non è da escludere che gli autori dei due crimini siano gli stessi.