Soldi rubati dalla canonica del Duomo di Villafranca: rintracciata una 30enne

È ritenuta responsabile di un furto commesso alla fine del mese del mese di marzo all'interno della canonica del Duomo di Villafranca di Verona. La 30enne dunque è stata destinataria di un ordine di custodia cautelare in carcere a suo carico, che è stato eseguitio dai carabinieri della compagnia locale, in collaborazione con i colleghi della compagnia di Varese.

Provvedimento, quello emesso dal gip del tribunale di Verona su richiesta della procura, che scaturisce dagli esiti di un’indagine avviata dai militari veronesi in seguito alla denuncia di furto presentata da un sacerdote.

Era il pomeriggio del 29 marzo quando una donna si è presentata negli uffici parrocchiali del Duomo villafranchese, con il pretesto di avere alcune informazioni. La persona in questione si sarebbe allontanatana poco dopo e successivamente, al termine di una messa, il sacerdote che l'aveva ricevuta si è accorto che qualcuno si era introdotto in canonica durante la celebrazione della funzione religiosa, appropriandosi di un'ingente somma di denaro custodita in parte in un cassetto ed in parte in una cassaforte. Sporta denuncia alla stazione locale dell'Arma, sono partite le indagini coordinate dalla procura.

Acquisite le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza installati in chiesa e comunali, ha preso il via la minuziosa analisi dei filmati, che avrebbe consentito di ricostruire come la donna, nel corso della messa, sarebbe riuscita ad entrare in canonica e ad allontanarsi poi da Villafranca a bordo di un'auto.

Attraverso una serie di accertamenti, corroborati dall’analisi di tabulati telefonici, i carabinieri sarebbero riusciti ad identificare la presunta autrice del furto in una 30enne domiciliata nel Varesotto. A suo carico sarebbero stati raccolti gravi indizi di colpevolezza, che hanno portato all’emissione da parte dell’autorità giudiziaria di un provvedimento cautelare a suo carico, il quale non è stato immediatamente eseguito dal momento che la donna si era temporaneamente recata all’estero.

Una volta rientrata in Italia è stata rintracciata lo scorso 2 settembre a Brebbia, in provincia di Varese, dai carabinieri della stazione di Besozzo, coinvolti nelle ricerche dai colleghi di Villafranca.

Concluse le formalità di rito dunque, la 30enne è stata condotta nel carcere di Como a disposizione dell'autorità giudiziaria.