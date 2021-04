Dopo troppi incidenti cambia la segnaletica all'incrocio di Ponte Crencano

Modifiche all'incrocio tra via Prati e via Poerio, famigerato per l'alto numero di sinistri verificatisi

Nella giornata del 2 aprile è stato messo in sicurezza l'incrocio tra via Prati e via Poerio a Verona nel quartiere Ponte Crencano. A riferirlo è stata la consigliera e coordinatrice della Commissione sicurezza in Seconda circoscrizione Beatrice Bertagnoli: «Da ormai troppi anni si registrano incidenti stradali nell'intersezione di queste due vie non ultimo quello avvenuto giovedì scorso dove un veicolo ha impattato contro un furgone facendolo ribaltare».

La stessa consigliera di circoscrizione Beatrice Bertagnoli ha poi aggiunto: «Gli incidenti per chi è del posto si contano a decine. Insieme al coordinatore della viabilità Alberto Grigoletti abbiamo fatto un sopralluogo sabato scorso, inoltrato la richiesta di togliere il "dare la precedenza" per mettere lo "stop". Rringraziamo l'assessore Zanotto che ha prontamente preso a carico la richiesta ed eseguito il lavoro. Il tutto verrà completato più avanti con ulteriori dispositivi di visibilità dell'incrocio».