Ancora occupazione abusiva in Via Verga, due denunciati. Sbarre alle finestre

Grate metalliche alle porte e alle finestre dell'edificio di Via Verga,a Verona, periodicamente teatro di occupazioni abusive. È questa la soluzione trovata dalla proprietà dello stabile per limitare ingressi vietati. Ma anche grazie alle segnalazioni dei residenti, l'area continuerà ad essere presidiata dalle forze dell'ordine, che nei mesi scorsi sono intervenuti più volte per sgomberare l'immobile.

L'ultimo di questi sgomberi è stato questa mattina, 5 dicembre, ad opera dello polizia locale, con agenti del reparto motorizzato e del nucleo di polizia giudiziaria. All'interno dell'edificio, sono stati sorpresi due cittadini, i quali sono stati denunciati per invasione di edificio.

E con lo stabile di Via Verga, sono più di 80 gli edifici attenzionati dalla polizia locale di Verona nel piano di recupero e di vigilanza che da settimane sta attuando su indicazione dell'assessorato alla sicurezza, grazie anche al contributo essenziale dei proprietari.