Parroco denunciato per minacce, trovata cocaina nella sua abitazione

Dopo l'accusa di minacce, una denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sono diventate due le indagini a carico del sacerdote della Diocesi di Verona operante sulla sponda bresciana del Lago di Garda. La prima è dei carabinieri ed è partita dalla denuncia di un barista 31enne, il quale ha dichiarato di essere stato minacciato dal religioso. La seconda è della polizia, che ha trovato cocaina in una casa dell'indagato.

La denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti risale a qualche giorno fa e l'operazione compiuta a Desenzano dagli agenti del commissariato è stata descritta da BresciaToday. La polizia ha eseguito una perquisizione nella seconda casa del prete, un'abitazione che non ha niente da spartire con le attività della parrocchia affidata al religioso nel Basso Garda. La necessità della perquisizione era nata da una segnalazione arrivata alle forze dell'ordine. Un giovane in stato confusionale aveva infatti riferito di aver fatto sesso e di aver assunto droga insieme ad un prete. Dalle informazioni fornite dal ragazzo, i poliziotti sono arrivati alla casa del parroco, all'interno della quale hanno trovato 6 grammi di cocaina. Un ritrovamento che ha fatto scattare la denuncia.

Sesso e droga sono inoltre presenti anche nella prima indagine sul parroco. L'uomo, infatti, era stato denunciato da un barista 31enne. Il barista si era rivolto ai carabinieri di Desenzano raccontando di aver conosciuto il prete attraverso una app di incontri. I due si sarebbero visti diverse volte e in alcune occasioni il parroco avrebbe assunto stupefacenti. Ma questi incontri sarebbero stati principalmente di natura sessuale, solo che le prestazioni del 31enne non sarebbero state regolarmente pagate dal religioso. E alle richieste di saldare i debiti, il denunciato avrebbe risposto con messaggi minacciosi.