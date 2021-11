Senza green pass, non vuole scendere dal treno e si scaglia contro gli agenti

Un nigeriano di 22 anni è stato arrestato per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre a interruzione di pubblico servizio nella stazione ferroviaria di Porta Nuova, dall Polfer di Verona.

Il giovane era stato invitato dagli agenti della Polizia ferroviaria a scendere dal treno perché sprovvisto del green pass necessario per viaggiare a bordo dei convogli a lunga percorrenza, ma questi sarebbe rifiutato e scagliato contro di loro.

I poliziotti hanno dovuto contenere la rabbia del 22enne, che aggrappandosi al sedile avrebbe cominciato a tirare calci e pugni, quindi hanno dovuto chiedere l’ausilio di una Volante della Questura per accompagnarlo negli uffici di Polizia per l’identificazione, in quanto si è rifiutato di fornire le proprie generalità.

Il giovane, pregiudicato e regolare nel territorio italiano, con il suo comportamento ha provocato un ritardo di 40 minuti al treno da cui non voleva scendere, a scapito degli altri viaggiatori.

Lo straniero è stato anche sanzionato per non aver rispettato le norme anti covid, mentre un agente è dovuto ricorrere alle cure sanitarie per un trauma riportato, con una prognosi refertata di 5 giorni.