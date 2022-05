Esce per una passeggiata e non rientra, 43enne ritrovata in stato confusionale

Ieri, 14 maggio, poco dopo le 19.30, l'allarme per la scomparsa di una donna è scattato a Ferrara di Monte Baldo. Una 43enne ucraina era uscita per una passeggiata dalle parti dell'istituto Fortunata Gresner e non era poi rientrata.

Alle ricerche hanno partecipato gli operatori del soccorso alpino di Verona, allertati insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri di Caprino. L'intervento si è concluso intorno alle 22, quando la 43enne è tornata in leggero stato confusionale ed è stata fatta visitare in via precauzionale da un'ambulanza del 118.