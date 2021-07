Dopo diverse segnalazioni alla polizia locale, intensificati i controlli serali per schiamazzi a Verona

Ben cinque pattuglie, due in borghese e tre in divisa, hanno effettuato dei controlli sia in aree pubbliche sia negli esercizi pubblici

Disturbo e schiamazzi, situazioni di degrado, utilizzo corretto di spazi ed aree verdi. Si sono intensificati i controlli serali specifici da parte della polizia locale nei vari quartieri di Verona. In particolare le verifiche hanno riguardato sette tra bar e locali, oggetto di segnalazione o lamentela da parte dei cittadini. Nelle scorse serate cinque pattuglie, due in borghese e tre in divisa, hanno effettuato sia in aree pubbliche sia negli esercizi pubblici.

Queste le zone interessate: Interrato dell'Acqua Morta, via del Carretto, via Dalla Chiesa, via Quattro Rusteghi, via Dei Lamberti, via Valerini e via S. Giovanni Lupatoto. Tutte le situazioni, spiega una nota del Comune, «sono risultate regolari, con pochi clienti presenti e disturbi provocati da avventori o musica ad alto volume». Su un locale «sono in corso accertamenti, per verificare la regolarità del plateatico».

Effettuate anche verifiche in aree verdi e parchi, il principale dei quali nella zona di via Corte Ongaro, controllando 12 persone, parte delle quali provenienti da fuori città e risultate tutte in regola con documenti e permessi di soggiorno. Monitorati anche i giardini di via Volturno e Baden Powell a Porta Vescovo, piazza Cavalleri, la zona della stazione ferroviaria, piazza Renato Simoni, via Pancaldo e la zona stadio e piazzale Guardini, corte Molon. Gli agenti hanno effettuato anche diversi passaggi nel sottopasso ciclopedonale viale Piave, dove «alcune donne avevano segnalato di essere state verbalmente molestate nei giorni scorsi da perditempo che stazionavano in zona, ma non era presente nessuno».