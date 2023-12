Ruspe per bonificare gli Adige Docks da occupazioni abusive e microcriminalità

Ruspe in azione nell'area Adige Docks, l'ex deposito ferroviario della stazione di Porta Vescovo a Porto San Pancrazio. La proprietà ha dato esecuzione alla diffida notificata a fine novembre dalla polizia locale per attuare misure di sicurezza sull'area. Tra le misure che saranno adottate ci sono la demolizione degli edifici non inseriti nel progetto di recupero degli ex magazzini, la bonifica degli spazi sia esterni che interni agli edifici presenti e l’incremento della vigilanza per contrastare occupazioni abusive e microcriminalità.

Entra così nella fase operativa la gestione degli immobili abbandonati e delle aree degradate presenti sul territorio comunale, intorno alle quali vi è una minore percezione di sicurezza.

«A seguito degli incontri avuti con la proprietà dell’area e a seguito della diffida che è stata notificata dalla polizia locale, i lavori sono effettivamente iniziati - ha spiegato l'assessora alla sicurezza Stefania Zivelonghi che ieri, 20 dicembre si è recata in sopralluogo all'ex deposito a Porto San Pancrazio - La diffida prevedeva sia l’abbattimento di alcuni immobili fonte di particolari rischi sia interventi di pulizia e bonifica. L’intervento fa parte di un’azione complessiva su aree ed edifici abbandonati e degradati che possono generare situazioni di insicurezza. Le situazioni sono numerose ma il lavoro degli uffici sta proseguendo intenso e porterà a nuovi provvedimenti già a gennaio».

Sul posto anche il commissario della polizia locale Massimo Pennella, che ha ricordato la costante presenza degli agenti sul territorio e in particolare nelle zone più sensibili.