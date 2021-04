Sorpreso a rubare, botte e sputi all'addetto della Coin: 18enne in manette

Quando il personale della sicurezza del punto vendita di via Cappello, a Verona, lo ha scoperto e ha avvisato il 113, il giovane avrebbe cercato in ogni modo di scappare, venendo infine arrestato per rapina

Nonostante la giovane età (appena 18 anni), negli ultimi 4 mesi era già stato beccato 2 volte a rubare nei negozi e lunedì è finito nuovamente in manette, questa volta per rapina.

Si tratta di T.F.J., che intorno alle 15.30 del 12 aprile è entrato nel punto vendita Coin di via Cappello, a Verona: pensando di non essere notato, avrebbe prelevato un profumo del valore di quasi 130 euro, al quale ha tolto l’antitaccheggio e lo ha poi nascosto all’interno del giubbotto, tentando infine di allontanarsi dal negozio senza pagare. Stessa tecnica utilizzata lo scorso novembre per sottrarre 4 profumi da Sephora, per un valore di circa 400 euro, ma anche in quell'occasione intervennero le Volanti per fermarlo.

I suoi movimenti sospetti infatti non sono sfuggiti all'addetto alla sicurezza, che ha allertato il 113 e ha fermato il giovane all’uscita del negozio, invitandolo a rientrare in attesa dell’arrivo degli agenti. A quel punto però il giovane avrebbe iniziato ad inveire contro l'addetto alla sicurezza, arrivando a sputargli addosso e a colpirlo al volto per provare a fuggire. Il tempestivo intervento delle Volanti ha permesso di bloccare definitivamente il ragazzo che, al termine degli accertamenti, è stato arrestato per rapina.

Danneggiata e non più rivendibile, la refurtiva è stata restituita al responsabile del punto vendita. All’esito del rito direttissimo che si è svolto martedì mattina, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la misura della presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.