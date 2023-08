Entrano di notte nella casa per rubare ma a vicina sente i rumori e chiama i carabinieri

In occasione dell'estate, i carabinieri della Compagnia di San Bonifacio hanno rafforzato la propria presenza sul territorio e alle prime luci di lunedì hanno tratto in arresto in flagranza di reato due giovani di origine marocchina, già noti alle forze dell'ordine.

I due malviventi avrebbero approfittato del buio e dell'assenza dei proprietari, per forza la porta d'ingresso d’ingresso di un’abitazione di via Minghetti, introdursi al suo interno e cercare oggetti di valore da portare via, mettendo a soqquadro le stanze.

I rumori provenienti dall’appartamento hanno però svegliato una vicina di casa, che insospettita ha allertato la centrale operativa dei carabinieri.

In pochi minuti sono così arrivate sul posto le pattuglie delle stazioni di San Bonifacio e Illasi, riuscendo ad intercettare i ladri mentre ancora rovistavano tra gli effetti personali delle vittime. Per le loro sono dunque scattate le manette: trattenuti presso le camere di sicurezza della caserma sanbonifacese, nella mattinata di lunedì i due cittadini marocchini sono comparsi davanti al tribunale di Verona, dove il giudice ha convalidato il provvedimento e li ha condannati ad una pena di due anni di reclusione, oltre ad una multa da 1500 euro.