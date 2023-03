Sorpreso a rubare sulle auto in sosta dei clienti di un hotel, 30enne finisce in manette

Sono stati i carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Verona, alle prime luci dell'alba della scorsa mattina, ad arrestare un uomo che era stato sorpreso a rubare sulle auto lasciate in sosta nel parcheggio di un hotel.

Si trattava di un 30enne romeno già gravato da numerosi precedenti penali e di polizia, in passato finito in carcere per reati contro il patrimonio, che sarebbe stato colto in flagranza dall’addetto alla reception e dalle immagini dell’impianto di videosorveglianza dell’albergo, che lo avrebbero immortalato in diretta mentre era intento ad armeggiare sulle vetture parcheggiate fuori. Allertato immediatamente il 112, in pochi minuti la pattuglia dell'Arma è riuscita a bloccare l’uomo, che nel frattempo sarebbe riuscito a passare in rassegna tutte le auto in sosta, cercando di forzarne l’apertura per portar via quante più cose possibili.

Il 30enne infatti sarebbe trovato in possesso di un grosso cacciavite, utilizzato per il suo intento criminale, di alcune bottiglie di vino e diversi capi di abbigliamento, come giubbini di valore e scarpe. Materiale che sarebbe stato asportato poco prima dai veicoli parcheggiati e restituito poi ai proprietari, clienti dell'hotel.

L’uomo è stato perciò arrestato per furto aggravato e possesso ingiustificato di grimaldelli e, una volta convalidato il provvedimento, è stato condannato a due anni di reclusione e a 200 euro di multa.