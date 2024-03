Ruba e-bike e monopattino da una casa, ma viene rintracciato poco dopo: 23enne ancora arrestato

I reati contro il patrimonio, in particolare i furti in abitazione, sono sempre nel mirino dell'Arma, così come dimostra l'operazione portata avanti nelle prime ore di domenica a San Bonifacio. I carabinieri della stazione di Illasi, supportato da quelli del norm e della stazione di Soave, sono infatti intervenuti in via Vespucci, dove un residente aveva segnalato che alcuni sconosciuti si erano introdotti in casa sua, rubando due biciclette elettriche ed un monopattino, per un valore complessivo di circa 6 mila euro.

I militari hanno dunque dato immediatamente il via alle ricerche che, grazie alla loro tenacia, hanno permesso di individuare un uomo incappucciato che cercava di nascondersi in un campo agricolo. Una volta fermato, le forze dell'ordine hanno riconosciuto un 24enne di origine marocchina già finito in manette nei giorni scorsi per aver minacciato altri carabinieri con un coltello. Inoltre, da un accurato controllo dell'area, sarebbe stata rinvenuta tutta la refurtiva a poca distanza dal luogo in cui è stato fermato il giovane. Il 23enne avrebbe opposto resistenza cercando di colpire con calci e pugni i militari, ma è stato comunque arrestato con le accuse di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Informata dell'accaduto l'autorità giudiziaria scaligera, è stato condotto nel carcere di Montorio.