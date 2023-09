Violenta rissa alle Golosine, intervengono le Volanti: due persone ferite

Nella notte tra sabato e domenica i residenti del quartiere Golosine sono stati allertati dal trambusto di una violenta rissa.

Non erano ancora scoccate le ore 3, quando una quindicina di individui di origine srilankese ha dato vita ad una violenta colluttazione in via Dora Baltea, che si è conclusa con due persone ferite, le quali hanno ricevuto una prognosi rispettivamente di 25 e 15 giorni. Una volta lanciato l'allarme, sul posto sono intervenute le volanti della questura di Verona, che hanno identificato un uomo il quale non ha dato riscontri in banca dati.

Sconosciuto al momento il motivo scatenante della rissa, nella quale sarebbe utilizzato anche un coltello.