Spranga in ferro, bottiglia di vetro, una sedia: rissa in via Murari Bra e intervento dei carabinieri

I carabinieri della sezione radiomobile di Verona fanno sapere di essere intervenuti, durante la tarda serata di venerdì, nelle vicinanze di un locale di via Murari Bra dopo che era stata segnalata una «rissa tra cittadini stranieri». Secondo quanto comunicato in una nota, i militari dell'Arma avrebbero accertato che «un marocchino 33enne, già noto alle forze dell’ordine» avrebbe «affrontato, brandendo con una spranga di ferro, due connazionali a loro volta armati con una bottiglia di vetro e una sedia prelevata dal locale».

I tre, secondo quanto riportato nella nota dei carabinieri, avrebbero «seminato il panico tra le non poche persone presenti» e subito sarebbero quindi partite le chiamate alla centrale operativa del comando provinciale. Prima dell’arrivo dei militari, coadiuvati dai colleghi della polizia di Stato, due dei partecipanti allo scontro si sarebbero allontanati, mentre il terzo, raccolte alcune testimonianze, sarebbe stato «rintracciato nelle vicinanze». Quest'ultimo, spiega la nota dei carabinieri di Verona, avrebbe presentato «una ferita lacero contusa alla mano destra» e pertanto è stato fatto medicare dai sanitari del pronto soccorso di Borgo Trento.

Il cittadino straniero, chiariscono i militari dell'Arma, è stato «deferito per rissa aggravata» e la spranga che l'uomo avrebbe utilizzato e poi abbandonato sul luogo del fatto è stata sequestrata. Ora, le indagini proseguiranno per identificare gli altri partecipanti alla rissa e individuare il motivo che l’ha scatenata. La nota dei carabinieri, infine, evidenzia che «la misura è stata adottata d’iniziativa da parte del comando procedente e che, per il principio della presunzione d’innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta alle indagini in relazione alle attività in questione sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna o forme analoghe».