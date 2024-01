Cinquantenne in ospedale dopo una rissa scoppiata fuori da un bar di Roverchiara

C'è forse qualche bicchiere di troppo tra le cause delle rissa scoppiata fuori da un bar di Roverchiara nella notte tra sabato e domenica.

Poco prima dell'una, un cinquantenne italiano ed un extracomunitario sono stati protagonisti di una lite per futili motivi fuori dal locale, che li avrebbe visti passare in fretta dalle parole ai fatti. I due sono dunque venuti alle mani e ad avere la peggio è stato proprio l'Italiano, il quale è stato soccorso dal personale del 118 giunto con ambulanza ed automedica, che dopo avergli fornito le prime cure lo ha condotto all'ospedale di Legnago in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Legnago, i quali hanno dato il via alle indagini per ricostruire quanto accaduto.