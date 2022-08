Ti rimuovono l'auto a Verona? Ti avvisa un messaggio sull'app IO

Nei giorni scorsi ha preso il via un nuovo servizio del Comune di Verona per i cittadini, il quale permette di avvisare l'automobilista dell'avvenuta rimozione del proprio veicolo tramite l'invio di un messaggio sull'App IO.

Il capoluogo scaligero è la seconda città in Italia ad attivare questa novità, un servizio che si basa su un’ infrastruttura tecnologica informatica che integra archivi della polizia locale con i servizi del Coordinamento Informatica del Comune, ed è in linea con le direttive date dalle amministrazioni centrali in merito alla informatizzazione e semplificazione dei processi amministrativi.

COME FUNZIONA - Nel momento della rimozione del mezzo per sosta non consentita, il sistema genera l'invio di un messaggio al proprietario del veicolo, così come individuato dalla banca-dati della Motorizzazione. Il servizio consente perciò di ridurre il disagio al cittadino perchè avviene in tempo reale, permettendo all'utente di contattare subito i referenti della depositeria dove è stata inviata l'auto, per permetterne l'immediato recupero. Nel messaggio sono contenuti tutti i riferimenti della data, ora e luogo della rimozione, oltre all’indirizzo preciso in cui è depositato il mezzo. Il servizio è svolto in totale sicurezza ed è disponibile h/24, nel pieno rispetto della privacy, perchè il messaggio è diretto al proprietario che ha scaricato l'app IO sul proprio cellulare. Le ditte che hanno collaborato all'innovativo progetto sono la Technosys per la banca-dati dei verbali, la Cooperativa Galileo per l'interfaccia con Giano e Advanced System Spa per il cruscotto informatico. Un risultato frutto della sinergia di più settori comunali, con la regia del Coordinamento Informatica, per un obiettivo condiviso che è quello di semplificare la vita ai cittadini e proseguire il processo di smart city.

Sulla novità è intervenuta l’assessora alla Sicurezza, Legalità e Trasparenza Stefania Zivelonghi. «Considero estremamente apprezzabile ogni evoluzione nell'uso della tecnologia che agevoli il rapporto cittadino -amministrazione comunale- afferma l’assessora-. Il nuovo servizio, senza pregiudicare le forme tradizionali di comunicazione delle infrazioni al cittadino, consente a chi dispone dell'App IO, di poter usufruire di nuove e più efficienti funzionalità. Colgo l'occasione per ricordare che il rispetto del Codice della Strada nell'uso dell'auto, inclusa la sosta, è segno di sana convivenza civile a cui l'amministrazione pone massima attenzione».