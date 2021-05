Escursionisti sentono grida d'aiuto, ma i soccorritori non trovano nessuno

Verso le 15 di ieri, 29 maggio, tre escursionisti di passaggio lungo il sentiero che da Parparo Vecchio porta a Malga Malera hanno sentito grida di aiuto e lo hanno segnalato al 118. L'elicottero di Verona Emergenza è quindi decollato per sorvolare la zona, dopo aver avuto un confronto con i testimoni rintracciati dalle coordinate da loro fornite. Il sopralluogo dall'alto ha avuto esito negativo e così sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco ed una squadra del soccorso alpino per perlustrare l'area attorno al punto indicato. Anche il loro controllo, però, non ha avuto alcun riscontro. Due soccorritori sono stati poi trasportati dell'elicottero dei vigili del fuoco a Malga Terrazzo, per controllare un sentiero che parte da lì, ma non avendo rilevato alcuna anomalia sono rientrati.