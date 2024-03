Trovato in un'auto rubata con 25 litri di gasolio, bloccato 67enne

È indiziato di ricettazione di un'auto rubato e di circa 25 litri di gasolio il 67enne di origine trentina fermato mercoledì scorso, 28 febbraio, a San Zeno di Montagna.

L’uomo era stato visto aggirarsi a bordo di una Ford Focus con fare sospetto ed è stato segnalato ai carabinieri di Torri del Benaco. I militari hanno quindi verificato la targa ed accertato che corrispondeva ad un veicolo rubato pochi giorni prima in provincia di Trento. È così scattata la ricerca del 67enne, a cui hanno partecipato i carabinieri di Torri con il supporto dei colleghi di Caprino. Il sospettato è stato individuato nella frazione di Prada ed è stato bloccarlo.

Il 67enne è uscito dal mezzo ed ha dichiarato ai militari che l'auto gli era stata prestata da un amico. Con poche verifiche, è però saltato fuori che l'uomo, apparentemente mite e dimesso, era in realtà già molto noto alle forze dell'ordine. Nella Ford Focus, inoltre, è stata trovata una tanica da 25 litri, piena di gasolio, con tutti i tubi necessari per svuotare i serbatoi di altre auto. Infine, è stato accertato che l’uomo da tempo non aveva più una fissa dimora ed era stato dichiarato irreperibile dall’ultimo comune in Provincia di Trento dove aveva avuto la residenza. Quest’ultima circostanza ha portato i carabinieri di Torri del Benaco a ritenere concreto il pericolo di fuga e ad operare il fermo di indiziato di delitto.

La vettura dichiarata rubata è stata restituita al proprietario. Mentre sul gasolio, sicuramente di provenienza illecita, i militari stanno ancora svolgendo accertamenti.

L'indagato è stato infine portato nel carcere di Montorio.