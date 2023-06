Liberata dai cantieri del filobus, polizia locale rafforza sicurezza a Veronetta e San Michele

Presidio mobile fisso a Veronetta e avvio di un servizio di controllo specifico in Piazza del Popolo, a San Michele. Sono questi alcuni dei servizi sul territorio riattivati dalla polizia locale di Verona, non più impegnata nel controllo della viabilità nell'area dei cantieri della filovia.

Da lunedì scorso, 12 giugno, è di nuovo operativa la telecamera di controllo della corsia preferenziale al varco di Piazzale XXV Aprile. Corsia destinata alla sola circolazione di autobus, taxi e mezzi di emergenza. Sul posto non sono quindi più presenti gli agenti. Mentre da lunedì prossimo, 19 giugno, saranno riattivate anche le telecamere in Viale Piave e Via Città di Nimes, permettendo così di alleggerire ulteriormente il lavoro della polizia locale, che quindi potrà tornare a rafforzare la vigilanza nei quartieri.

«Aver liberato risorse della polizia locale dal presidio dei cantieri della filovia - ha ribadito l'assessora alla sicurezza Stefania Zivelonghi - ha consentito di ritornare operativi su una serie di attività specifiche diffuse. I vigili riprendono così a controllare il territorio, in particolare con la postazione mobile a Veronetta e il monitoraggio di possibili criticità, tra cui quelle evidenziate a San Michele, in Piazza del Popolo, in seguito all’apertura di alcuni locali».

L’attività su Veronetta ha già portato al recupero di oltre mezzo chilo di sostanze stupefacenti da quando è tornato in azione l'ufficio mobile di prossimità della polizia locale.