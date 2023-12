Richiesta di patteggiamento respinta: andrà a processo il camionista che ha investito Davide Rebellin

Il gup di Vicenza, Renato Venditti, ha respinto il patteggiamento a 3 anni e 11 mesi chiesto dal legale di Wolfgang Rieke, il camionista tedesco responsabile della morte del campione di ciclismo Davide Rebellin, investito il 30 novembre 2022 anno.

Come riferiscono i colleghi di VicenzaToday, il giudice per le udienze preliminari ha motivato la scelta definendo l'episodio «un fatto di estrema gravità»

Rierke, arrestato in Germania il 17 giugno 2023, si trova attualmente in carcere a Vicenza accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso. Con questi capi di imputazione il camionista, dopo il rigetto del gup, andrà quindi a processo la cui prima udienza è fissata per il 22 aprile.