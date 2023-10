Ville e parcheggi, urbanistica e affari a Costermano nel mirino di Report

La riqualificazione della Valle dei Mulini, con la creazione di un lungo ponte tibetano sospeso, di parcheggi e strutture ricettive, e la costruzione di una grande villa vicina al cimitero monumentale tedesco. Costermano sul Garda è finito nel mirino di Report, il programma di giornalismo investigativo di Rai 3. E questo i cittadini di Costermano lo sapevano già, visto che il sindaco Stefano Passarini, il 28 settembre scorso, aveva già organizzato un incontro in cui aveva reso pubblici i contenuti della sua intervista rilasciata alla giornalista di Report Rosamaria Aquino. La novità è che il servizio realizzato dalla giornalista è finalmente andato in onda domenica scorsa, 22 ottobre, scatenando reazioni rabbiose soprattutto sui social contro il primo cittadino costermanese.

Nel suo servizio intitolato "Guarda che Garda", Rosamaria Aquino si è occupata di urbanistica e tutela del territorio a Costermano, partendo dalla Valle dei Mulini, che da anni è terreno di scontro tra un folto gruppo di associazioni ambientaliste e il sindaco Passarini. Il primo cittadino, infatti, sostiene un progetto di riqualificazione della valle con la creazione di un ponte tibetano di oltre 300 metri e di strutture ricettive in grado di poter accogliere i tanti turisti che il ponte e le bellezze naturalistiche di questo sito di interesse comunitario (Sic) potrebbero attirare. Ma oltre alle strutture ricettive servono anche i parcheggi ed è proprio su un'area che sarà trasformata in un parcheggio che si è concentrata l'attenzione di Report. Due aziende (Ma.Ma e Giovi) sono riuscite infatti ad acquistare quest'area dai precedenti proprietari a 205mila euro circa. Le due società l'hanno poi offerta al Comune di Costermano, che tramite una perizia l'ha acquistata al suo reale valore di mercato. Ma.Ma e Giovi però non hanno ottenuto soldi, ma 4.600 metri cubi edificabili che diventeranno strutture ricettive del valore stimato di oltre 400mila euro. L'operazione è formalmente regolare, rimane però il dubbio sul perché il Comune non si sia mosso prima delle due aziende per acquistare direttamente il terreno su cui sarà realizzato il parcheggio.

Dubbio rimasto anche dopo l'intervista che Rosamaria Aquino ha realizzato al sindaco Stefano Passarini. Intervista che i cittadini di Costermano hanno potuto vedere in anteprima perché Passarini l'ha registrata e l'ha mostrata durante un incontro pubblico organizzato il 28 settembre scorso. Questo incontro era stato organizzato per smentire voci su presunte «infiltrazioni mafiose nella gestione degli appalti e delle concessioni edilizie del Comune di Costermano». Infiltrazioni che però non sono mai state menzionate nell'inchiesta di Report.

Inchiesta che invece si è occupata della villa della famiglia del sindaco Passarini che è in costruzione a pochi metri dal cimitero monumentale tedesco di Costermano. C'è però un vincolo che vieta di costruire a meno di 200 metri di distanza da quel cimitero. Ed è proprio per quel vincolo che il Comune di Costermano non può costruire un centro per anziani dove lo aveva progettato. Il Comune ha quindi deciso di ridurre autonomamente quel vincolo per realizzare il centro per anziani. Una riduzione che ha reso possibile anche la costruzione della villa. Una sentenza del Tar ha però ribadito che la riduzione fatta dal Comune non era regolare, ristabilendo il vincolo dei 200 metri. E il Comune ha fatto ricorso contro questa sentenza al Consiglio di Stato.

Infine, dopo la messa in onda del servizio, Passarini ha replicato: «Un giornalismo etico deve fornire informazioni affidabili, accurate ed imparziali - si legge sul Corriere di Verona - Report ha manipolato la realtà per fini politici, ignorando a documentazione inviata alla Rai dal Comune di Costermano sul Garda che forniva una narrazione ben diversa da quella presentata nel programma».