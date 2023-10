Isola della Scala, nascosta nel divano letto la refurtiva di diversi colpo: due fratelli denunciati

Un immobile sgomberato, quattro persone identificate, decine di oggetti rubati restituiti ai legittimi proprietari, due uomini denunciati per ricettazione: questo il risultato dell’operazione congiunta portata a termine, questa settimana, dalle forze dell’ordine di Isola della Scala.

A finire nel mirino del comando di polizia locale e di quello della stazione dei carabinieri, sono stati due fratelli residenti in un appartamento affittato in un condominio del centro del paese.

In precedenza lo stabile era già stato oggetto di un'operazione relativa ad un'officina abusiva in un garage, sempre dato in affitto ai due fratelli, conclusa con i conseguenti sequestro e confisca di quanto contenuto al suo interno. Denuncia, quest’ultima, che ha portato all’avvio delle procedure di sfratto dei due uomini e che ha permesso alle forze dell’ordine di presentarsi alle 8 del mattino di lunedì scorso alla porta dell’appartamento, dove agenti e carabinieri hanno identificato altre due persone, oltre agli affittuari.

La refurtiva, ritenuta per la maggior parte il frutto di diversi furti con scasso denunciati soprattutto in territorio isolano anche ai danni di auto in sosta, sarebbe stata nascosta in un vano ricavato in un divano letto. Tra quanto rinvenuto nel corso della perquisizione, sarebbe stata presente anche merce risultata sottratta dagli stand della Fiera del Riso nella giornata inaugurale dell’evento, insieme alle attrezzature rubate a Palazzo Rebotti e le chiavi del custode dello stesso edificio: diverso materiale è già stato restituito ai legittimi proprietari.

Nei mesi scorsi, ad insospettire le forze dell’ordine sarebbero state anche le frequentazioni dell’appartamento: un via vai di persone a varie ore del giorno e della notte. Alla fine i due fratelli sono stati denunciati a piede libero alla procura.

Questa attività congiunta di polizia locale e carabinieri, è stata avviata per contrastare i furti registrati nell’ultimo periodo a Isola della Scala.

Questa si somma all'operazione portata a termine per il furto di uno scooter da un garage di un condominio del centro del paese. Grazie all’acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, gli agenti hanno identificato gli autori, due giovani residenti in territorio isolano già noti alle forze dell’ordine, e li hanno denunciati. Anche in quest’ultimo caso, il mezzo è stato restituito al legittimo proprietario.

Luigi Mirandola, sindaco di Isola della Scala, ha commentato: «La sicurezza è un aspetto su cui l‘Amministrazione pone particolare attenzione e sul quale preferiamo, agli annunci, i fatti. E questa operazione è un fatto, peraltro molto positivo per la comunità isolana. Lo è perché evidenzia la collaborazione concreta ed efficace tra la Polizia Locale e i Carabinieri. Voglio perciò ringraziare il Comandante, Commissario, Andrea Pasquali e il Comandante, Luogotenente, Davide Cannone e tutti i carabinieri e gli agenti per il lavoro che svolgono per la sicurezza a Isola della Scala».