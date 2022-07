La lite davanti alla stazione si trasforma in rapina: due ragazzi in manette

Avrebbero rapinato un uomo e una donna in Piazzale XXV aprile nella tarda serata di domenica, dopodiché sarebbero scappati a piedi tra i binari della ferrovia per sfuggire ai poliziotti insieme al bottino. Pur di non farsi prendere dagli agenti delle Volanti, avrebbero poi provato a salire su di un treno in partenza dalla stazione, con in tasca quello che poi è risultato essere il denaro rubato.

Consumatasi intorno alle 21.30 di fronte all’ingresso della stazione di Verona Porta Nuova, la rapina è stata commessa ai danni di un uomo e di una donna che, dopo essere stati malmenati, si sono visti sottrarre il portafoglio, il telefono cellulare e uno zaino. Da una prima ricostruzione dei fatti eseguita dal personale della questura scaligera, l’aggressione sembrerebbe essere scaturita a seguito di un'animata discussione tra la donna derubata ed un’altra ragazza. Di lì a poco, il litigio verbale si sarebbe trasformato in aggressione, conclusasi con una zuffa alla quale avrebbero partecipato, oltre alla giovane, anche gli amici di lei li presenti, intervenuti per darle manforte: proprio nel corso della lite, due di questi sarebbero riusciti ad appropriarsi degli effetti personali delle due vittime.

I due ragazzi finiti in manette, individuati immediatamente dai poliziotti, sono stati accompagnati nella casa circondariale di Montorio, dove mercoledì mattina si è celebrata l’udienza di convalida, ad esito della quale il giudice ha disposto nei confronti di entrambi la misura della custodia cautelare in carcere.