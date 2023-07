Avrebbero rapinato una coppia di minori: 16enne e 17enne fermate dai carabinieri

Sono state ritenute responsabili di una rapina commessa a Villafranca di Verona lo scorso 24 giugno ai danni di una coppia di minorenni. Così, la mattina del 26 luglio i carabinieri della stazione locale sono intervenuti a Bussolengo per eseguire il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale per i minorenni di Venezia, con il quale è stata disposta la traduzione di una 16enne presso un Istituto penale femminile per minori ed il collocamento di una 17enne presso una comunità sempre per minori.

Quel giorno la coppia si trovava nei pressi di un esercizio commerciale, quando è stata avvicinate dalle due ragazze: a quel punto sarebbe scattate l'aggressione, con la 16enne e la 17enne che avrebbero messo le mani su un i-Phone e 10 euro. Le indagini dei militari però sono scattate subito, consentendo di ricostruire i fatti ed informare la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia, che ha emesso i provvedimenti.