Minaccia un adolescente con un coltello e lo rapina del cellulare: 24enne in manette

Un malvivente avrebbe puntato la lama di un coltello al volto di un adolescente e lo avrebbe poi rapinato del suo smartphone. Un grave episodio quello avvenuto nel pomeriggio di lunedì a Merlara, nella provincia patavina. Come spiegano i colleghi di PadovaOggi, l'immediata segnalazione della vittima ai carabinieri della stazione di Casale di Scodosia, avrebbe permesso loro, già in tarda serata, di arrestare il presunto colpevole: si tratta di un 24enne originario della Polonia, che è stato rintracciato nella sua casa di Terrazzo Veronese.

Grazie alle informazioni raccolte dall'adoloscente rapinato, i militari della Compagnia di Este sarebbero dunque riusciti a risalire al presunto autore del reato, dopodiché, attraverso il cellulare rubato, avrebbero potuto rintracciare la posizione del 24enne, arrivando in provincia di Verona.

Quando le forze dell'ordine hanno bussato alla sua porta, il giovane avrebbe provato a fuggire a piedi ma sarebbe stato bloccato poco dopo. È partita così una colluttazione che al termine della quale i carabinieri, nonostante i calci e i pugni subiti, sono riusciti ad ammanettarlo. È partita poi la perquisizione domiciliare, che avrebbe permesso di rinvenire 0,35 grammi di hashish e 0,54 grammi di cocaina.

Il 24enne è stato dunque segnalato in prefettura come assuntore, oltre ad essere arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e denunciato per rapina.